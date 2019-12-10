10 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью второго мэра Москвы Юрия Лужкова.
«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба <…> Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался в Германии на 84-м году жизни.
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