Путин: мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю

9 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин перед началом парада на Красной площади поздравил всех с Днем Победы и отметил, что Россия будет твердо защищать свои интересы и обеспечивать безопасность народа.



«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», - сказал Путин.



По его словам, это не только «разного рода радикалы и группировки международных террористов». «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - подчеркнул президент России.



Путин добавил, что Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будет твердо защищать национальные интересы, обеспечивать безопасность народа.