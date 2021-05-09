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Власть     09.05.2021 11:09

Путин: мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю

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Теги:  Владимир Путин  Путин 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин перед началом парада на Красной площади поздравил всех с Днем Победы и отметил, что Россия будет твердо защищать свои интересы и обеспечивать безопасность народа.

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», - сказал Путин.

По его словам, это не только «разного рода радикалы и группировки международных террористов». «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - подчеркнул президент России.

Путин добавил, что Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будет твердо защищать национальные интересы, обеспечивать безопасность народа.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин 

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