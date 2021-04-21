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Власть     21.04.2021 13:23

Путин: надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией «красную черту»

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Теги:  Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношениях с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией «красную черту», а где она будет проходить — мы будем определять сами».

При этом, президент отметил, что Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но при необходимости ответ будет асимметричным, быстрым и жестким. Путин подчеркнул, что организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чем не жалели.

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Теги: 
Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

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