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Власть     30.08.2024 10:14

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Теги:  Лукашенко  Путин  награда  орден Святого апостола Андрея Первозванного 

30 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко А.Г.». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко получил награду за заслуги в развитии союзнического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление стратегической работы, отмечается в сообщении.

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра Григорьевича - Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего государственного совета Союзного государства» - говорится в тексте указа Президента России.

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Этой награды могут быть удостоены главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Россией. Орден имеет знак, звезду, орденскую цепь и орденскую ленту – шелковую, муаровую, голубого цвета. Орден учрежден Петром I около 1699 года и является старейшей из российских государственных наград. Упразднен в 1918 году, восстановлен в 1998 году Указом Президента России.

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Теги: 
Лукашенко  Путин  награда  орден Святого апостола Андрея Первозванного 

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