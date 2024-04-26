Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

30 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко А.Г.». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Лукашенко получил награду за заслуги в развитии союзнического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление стратегической работы, отмечается в сообщении.



«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра Григорьевича - Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего государственного совета Союзного государства» - говорится в тексте указа Президента России.



Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Этой награды могут быть удостоены главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Россией. Орден имеет знак, звезду, орденскую цепь и орденскую ленту – шелковую, муаровую, голубого цвета. Орден учрежден Петром I около 1699 года и является старейшей из российских государственных наград. Упразднен в 1918 году, восстановлен в 1998 году Указом Президента России.