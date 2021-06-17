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Власть
18.06.2021, 11:16
Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование недостоверной информации
18 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирован...
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Власть
17.06.2021, 22:41
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября
17 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государстве...
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Власть
17.06.2021, 16:14
МИД: Посол Антонов на следующей неделе вернется в США
17 июня. Mossovetinfo.ru — Посол России в США Анатолий Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон, сообщила офи...