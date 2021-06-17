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Власть     18.06.2021 11:16

Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование недостоверной информации

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Теги:  Владимир Путин  законы  вето  СМИ  информация  ответственность 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование недостоверной информации, следует из данных в электронной базе Госдумы.

Согласно базе, закон был отклонен и возвращен в Госдуму 15 июня. 16 июня закон был направлен в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Закон был принят Госдумой 19 мая. Согласно закону, журналисты, процитировавшие недостоверную информацию другого издания, могут быть привлечены к ответственности, если власти не смогут найти и привлечь к ответственности редактора СМИ, первым опубликовавшей недостоверную информацию.

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Теги: 
Владимир Путин  законы  вето  СМИ  информация  ответственность 

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