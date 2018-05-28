Другие материалы
-
Власть
29.05.2018, 13:59
Путин назначил Александра Моора ВРИО губернатора Тюменской области
29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ опубликован на официальном с...
-
Власть
28.05.2018, 16:48
Медведев распределил обязанности между вице-премьерами
28 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который распределяет обязанности между вице-премьерами. Первый вице-премьер Антон Силуанов будет отвечать ...
-
Власть
28.05.2018, 13:39
Путин принял отставку губернатора Магаданской области Печеного
28 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Печ...