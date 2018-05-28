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Власть     29.05.2018, 13:59

Путин назначил Александра Моора ВРИО губернатора Тюменской области

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Теги:  Владимир Путин  Александр Моор  назначения  губернаторы 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее Александр Моор занимал должность главы администрации Тюмени.

Предыдущий губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее был назначен главой Министерства строительства и жилищного коммунального хозяйства РФ.


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Теги: 
Владимир Путин  Александр Моор  назначения  губернаторы 

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