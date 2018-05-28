29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ опубликован на официальном с...

28 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который распределяет обязанности между вице-премьерами. Первый вице-премьер Антон Силуанов будет отвечать ...