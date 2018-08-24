24 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил 49-летнего Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации



С 15 декабря 2011 года Бабич занимал пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. После назначения послом России в Белоруссии он освобожден от данной должности.



С 2006 года послом России в Белоруссии работал Александр Суриков, 15 августа ему исполнилось 78 лет.