24 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил 49-летнего Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
С 15 декабря 2011 года Бабич занимал пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. После назначения послом России в Белоруссии он освобожден от данной должности.
С 2006 года послом России в Белоруссии работал Александр Суриков, 15 августа ему исполнилось 78 лет.
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