21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим губернатора области Андрея Чибиса, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Ранее Ковтун сообщила журналистам о том, что подала прошение президенту о досрочной отставке.



Андрей Чибис занимался частной адвокатской практикой, работал в администрации Рязанской области, затем в Минрегионе, где занимался вопросами жилищного строительства. Работал в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года – заместитель главы Минстроя.