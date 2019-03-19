Другие материалы
-
Власть
20.03.2019, 12:54
Путин назначил Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия
20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия, соответствующий указ опубликован на официальном сайте ...
-
Власть
20.03.2019, 11:50
Путин назначил исполняющего обязанности главы Республики Алтай
20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, и назначил Олега Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алта...
-
Власть
19.03.2019, 15:13
В Госдуме согласились создать согласительную комиссию по закону о хостелах
19 марта. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах для преодоления разногласий с Советом Федерации, сообщила журналистам глава...