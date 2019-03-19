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Власть     20.03.2019 11:50

Путин назначил исполняющего обязанности главы Республики Алтай

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Теги:  Владимир Путин  назначения  Республика Алтай  Олег Хорохордин 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, и назначил Олега Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай, соотвствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Хорохордин работал в аппарате полпреда президента в Центральном федеральном округе, затем в Администрации президента России. С 2012 года председатель некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС».

Ранее глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал в отставку в связи с истечением срока его полномочий и переходом на другую работу.


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Теги: 
Владимир Путин  назначения  Республика Алтай  Олег Хорохордин 

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