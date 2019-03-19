20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, и назначил Олега Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай, соотвствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Хорохордин работал в аппарате полпреда президента в Центральном федеральном округе, затем в Администрации президента России. С 2012 года председатель некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС».



Ранее глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал в отставку в связи с истечением срока его полномочий и переходом на другую работу.