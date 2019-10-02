2 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Константина Букреева Московским межрегиональным транспортным прокурором, сообщается на официальном сайте Генеральной Прокуратуры.
Букреев работает в органах прокуратуры с 2000 года. Работал в прокуратуре Хабаровского края и в управлении Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе. Занимал должности следователя, следователя по особо важным делам, начальника управления. В последнее время занимал должность прокурора Самарской области.
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