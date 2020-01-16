16 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина Председателем правительства России, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее кандидатуру Мишустина на пост главы российского правительства утвердила Госдума.
Биография Михаила Мишустина.
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15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
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