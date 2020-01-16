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Власть     16.01.2020 16:25

Путин назначил Мишустина главой правительства России

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Теги:  Владимир Путин  Михаил Мишустин  Правительство РФ  назначение 

16 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина Председателем правительства России, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее кандидатуру Мишустина на пост главы российского правительства утвердила Госдума.

Биография Михаила Мишустина.


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Теги: 
Владимир Путин  Михаил Мишустин  Правительство РФ  назначение 

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