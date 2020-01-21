21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным сформирован.



Путин назначил:



Андрея Белоусова – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.

Дмитрия Григоренко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации.

Юрия Трутнева – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Викторию Абрамченко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Юрия Борисова – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Татьяну Голикову – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Алексея Оверчука – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Марата Хуснуллина – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Дмитрия Чернышенко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Владимира Колокольцева – Министром внутренних дел Российской Федерации.

Сергея Лаврова – Министром иностранных дел Российской Федерации.

Сергея Шойгу – Министром обороны Российской Федерации.

Константина Чуйченко – Министром юстиции Российской Федерации.

Михаила Мурашко – Министром здравоохранения Российской Федерации.

Ольгу Любимову – Министром культуры Российской Федерации.

Валерия Фалькова – Министром науки и высшего образования Российской Федерации.

Дмитрия Кобылкина Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дениса Мантурова – Министром промышленности и торговли Российской Федерации.

Сергея Кравцова – Министром просвещения Российской Федерации.

Козлова Александра Александровича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Дмитрия Патрушева – Министром сельского хозяйства Российской Федерации.

Олега Матыцина – Министром спорта Российской Федерации.

Владимира Якушева – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Евгения Дитриха – Министром транспорта Российской Федерации.

Антона Котякова – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации.

Антона Силуанова – Министром финансов Российской Федерации.

Максута Шадаева – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Максима Решетникова – Министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Александра Новака – Министром энергетики Российской Федерации.