21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным сформирован.
Путин назначил:
Андрея Белоусова – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.
Дмитрия Григоренко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации.
Юрия Трутнева – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Викторию Абрамченко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Юрия Борисова – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Татьяну Голикову – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Алексея Оверчука – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Марата Хуснуллина – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Дмитрия Чернышенко – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Владимира Колокольцева – Министром внутренних дел Российской Федерации.
Сергея Лаврова – Министром иностранных дел Российской Федерации.
Сергея Шойгу – Министром обороны Российской Федерации.
Константина Чуйченко – Министром юстиции Российской Федерации.
Михаила Мурашко – Министром здравоохранения Российской Федерации.
Ольгу Любимову – Министром культуры Российской Федерации.
Валерия Фалькова – Министром науки и высшего образования Российской Федерации.
Дмитрия Кобылкина Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Дениса Мантурова – Министром промышленности и торговли Российской Федерации.
Сергея Кравцова – Министром просвещения Российской Федерации.
Козлова Александра Александровича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Дмитрия Патрушева – Министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Олега Матыцина – Министром спорта Российской Федерации.
Владимира Якушева – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Евгения Дитриха – Министром транспорта Российской Федерации.
Антона Котякова – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации.
Антона Силуанова – Министром финансов Российской Федерации.
Максута Шадаева – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Максима Решетникова – Министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Александра Новака – Министром энергетики Российской Федерации.
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