21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку.



Паслер ранее работал на Североуральском заводе ЖБИ, занимал должность генерального директора предприятия, занимал руководящие должности в газовых предприятиях Урала. Был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, с 2012 по 2016 год занимал должность Председателя правительства Свердловской области.