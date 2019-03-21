21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку.
Паслер ранее работал на Североуральском заводе ЖБИ, занимал должность генерального директора предприятия, занимал руководящие должности в газовых предприятиях Урала. Был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, с 2012 по 2016 год занимал должность Председателя правительства Свердловской области.
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