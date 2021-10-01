 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     01.10.2021 14:31

Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  указы  Госдума 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов», - говорится в указе.

По закону Госдума собирается на свое первое заседание через 30 дней после избрания, однако президент может назначить его на более ранний срок. С момента начала работы избранной Госдумы, полномочия Госдумы предыдущего созыва прекращаются.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК признал выборы состоявшимися

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  указы  Госдума 

Возврат к списку

Лента новостей

16:45 Власть Песков: ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в Кремле

15:51 Происшествия МВД: вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск

14:55 Происшествия Суд в Москве приговорил мужчину к 5 годам заключения за ДТП, в котором погиб подросток

14:31 Власть Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября

12:58 Власть Голикова заявила, что локдаун в России объявлять не будут

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru