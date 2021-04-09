Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Тем же указом прежний глава региона Вячеслав Битаров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.



Ранее Сергей Меняйло занимал должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.