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Власть     09.04.2021 16:31

Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии

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Теги:  Владимир Путин  Сергей Меняйло  назначения 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло ВРИО главы Северной Осетии, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Тем же указом прежний глава региона Вячеслав Битаров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее Сергей Меняйло занимал должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

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Теги: 
Владимир Путин  Сергей Меняйло  назначения 

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