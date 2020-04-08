Другие материалы
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Власть
08.04.2020, 17:07
Обращение Владимира Путина к главам регионов. 8 апреля 2020 года
8 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом в среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступил с обращением. ИА «Моссовет» публикует т...
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Власть
08.04.2020, 16:21
Путин поручил разработать механизм автоматического продления документов
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по и...
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Власть
08.04.2020, 16:06
Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими в ситуации с коронавирусом
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими в развитии ситуации с коронавирусом. «Для развития нашей ситуации определяющими будут бли...