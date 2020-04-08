8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими в развитии ситуации с коронавирусом.



«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», - заявил Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.