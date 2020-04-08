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Власть     08.04.2020 16:06

Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими в ситуации с коронавирусом

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими в развитии ситуации с коронавирусом.

«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», - заявил Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус 

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