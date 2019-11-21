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Власть     21.11.2019 16:51

Путин назвал чушью идею введения нового порядка получения медицинских справок для водителей

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Теги:  Владимир Путин  Минздрав  водители  медицинские справки 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин раскритиковал попытки ввести новый порядок получения медицинских справок для водителей.

Согласно приказу Минздрава, который должен был вступить в силу 22 ноября, водителям при получении обновленных водительских прав будет нужно сдавать анализы на содержание некротических и психотропных средств, а также анализы для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. При этом, проходить подобные обследования можно только в специализированных наркодиспансерах.

Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.

Путин заявил, что сам узнал об этом нововведении из СМИ.

«Это чушь какая-то <…> У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей… Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?», - заявил президент страны.

По словам Путина, дополнительные обследования водителей на наркотики нужны, так как от этого зависит безопасность миллионов людей на дорогах. Однако вводить подобные нововведение «необходимо с умом, поэтапно», отметил президент.

В результате глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить введение нового порядка получения медицинских справок для водителей, об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы Минздрава Олег Салагай. По словам Сагалая, принято решение дополнительно проанализировать методы освидетельствования, чтобы обеспечить с одной стороны их эффективность, а с другой стороны – адекватность ценообразования на получение справок.


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Теги: 
Владимир Путин  Минздрав  водители  медицинские справки 

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