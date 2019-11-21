21 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин раскритиковал попытки ввести новый порядок получения медицинских справок для водителей.
Согласно приказу Минздрава, который должен был вступить в силу 22 ноября, водителям при получении обновленных водительских прав будет нужно сдавать анализы на содержание некротических и психотропных средств, а также анализы для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. При этом, проходить подобные обследования можно только в специализированных наркодиспансерах.
Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.
Путин заявил, что сам узнал об этом нововведении из СМИ.
«Это чушь какая-то <…> У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей… Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?», - заявил президент страны.
По словам Путина, дополнительные обследования водителей на наркотики нужны, так как от этого зависит безопасность миллионов людей на дорогах. Однако вводить подобные нововведение «необходимо с умом, поэтапно», отметил президент.
В результате глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить введение нового порядка получения медицинских справок для водителей, об этом сообщил в своем telegram-канале замглавы Минздрава Олег Салагай. По словам Сагалая, принято решение дополнительно проанализировать методы освидетельствования, чтобы обеспечить с одной стороны их эффективность, а с другой стороны – адекватность ценообразования на получение справок.
16:51 Власть Путин назвал чушью идею введения нового порядка получения медицинских справок для водителей
16:27 Город (Москва и область) Пассажиры пожаловались на различные проблемы в связи с запуском МЦД
15:47 Город (Москва и область) Около 4 тысяч объектов подготовят для активного зимнего отдыха в Москве
14:44 Власть Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда
14:03 Город (Москва и область) Путин и Собянин запустили движение по МЦД
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий