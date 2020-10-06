6 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин считает, что сентябрь является наиболее удобным месяцем для проведения Единого дня голосования, об этом он заявил на встрече с лидерам фракций Госдумы.
«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей — удобнее всего», - приводит слова Путина ТАСС.
Ранее о том, что выборы в Государственную Думу, как и планировалось, пройдут в сентябре 2021 года, сообщали СМИ.
О возможности переноса выборов с сентября на весну говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что апрель больше подходит для многодневного голосования, так как в этом месяце проще установить единые недельные каникулы для школьников.
17:32 Власть Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
17:24 Власть Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для проведения выборов
17:05 Город (Москва и область) Первый поезд нового поколения «Москва-2020» вышел на Кольцевую линию
14:39 Власть Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
13:49 В России В России собираются штрафовать за парковку на газонах
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ
07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков
07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года
00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин
23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели
11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000