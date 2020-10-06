6 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин считает, что сентябрь является наиболее удобным месяцем для проведения Единого дня голосования, об этом он заявил на встрече с лидерам фракций Госдумы.



«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей — удобнее всего», - приводит слова Путина ТАСС.



Ранее о том, что выборы в Государственную Думу, как и планировалось, пройдут в сентябре 2021 года, сообщали СМИ.



О возможности переноса выборов с сентября на весну говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что апрель больше подходит для многодневного голосования, так как в этом месяце проще установить единые недельные каникулы для школьников.