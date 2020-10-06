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Власть     06.10.2020 17:24

Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для проведения выборов

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Теги:  Владимир Путин  выборы  Госдума  единый день голосования  Путин 

6 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин считает, что сентябрь является наиболее удобным месяцем для проведения Единого дня голосования, об этом он заявил на встрече с лидерам фракций Госдумы.

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей — удобнее всего», - приводит слова Путина ТАСС.

Ранее о том, что выборы в Государственную Думу, как и планировалось, пройдут в сентябре 2021 года, сообщали СМИ.

О возможности переноса выборов с сентября на весну говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что апрель больше подходит для многодневного голосования, так как в этом месяце проще установить единые недельные каникулы для школьников.


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Теги: 
Владимир Путин  выборы  Госдума  единый день голосования  Путин 

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