27 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин среди причинам пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово назвал «преступную халатность» и «разгильдяйство».



«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? - Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.



Президент России начал совещание в Кемерово с минуты молчания, выразив соболезнования близким погибших. Перед совещанием Путин возложил цветы у сгоревшего торгового центра, где погибли 64 человека.