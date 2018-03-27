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Власть     27.03.2018 07:31

Путин назвал в числе причин пожара в Кемерово преступную халатность и разгильдяйство

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Кемерово 

27 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин среди причинам пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово назвал «преступную халатность» и «разгильдяйство».

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? - Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

Президент России начал совещание в Кемерово с минуты молчания, выразив соболезнования близким погибших. Перед совещанием Путин возложил цветы у сгоревшего торгового центра, где погибли 64 человека.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Кемерово 

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