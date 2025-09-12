 
Актуальные темы: переговоры
Власть     18.09.2025 20:15

Путин не исключил отмены патентной системы для мигрантов - Миронов

Теги:  Россия  мигранты  Путин  Госдума  фракции  встреча  Миронов 

18 сентября — Mossovetinfo.ru —   Владимир Путин провёл в Ново-Огарёво 18 сентября встречу с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, сообщает сайт Кремля.

Открывая  встречу Путин отметил важность выдвижения на руководящие посты участников боевых действий и  сказал, что знает, что участники встречи поддерживают такой  подход

« Это будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете именно таких людей», - отметил президент.

«Вв ходе живой дискуссии мы обо всём поговорим. Тем более что мы, как и договорились с Вячеславом Викторовичем (Володиным – ред.), потом с каждым из вас встретимся ещё и отдельно», - также сказал Путин.

Председателя партии «Справедливой России – За правду», руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов в  своём телеграм канале сообщил, что он на встрече с Путиным сигодня «поднял самые острые социальные вопросы – миграционной политики, демографии, поддержки наших пенсионеров и участников СВО, контроля в ЖКХ. Сказал о предложениях «Справедливой России – За правду» в сфере развития экономики и промышленности. А также налоговых изменений, в том числе повышения налогов для сверхбогатых».

Миронов отметил, что многие предложения Путин подержал.

«Рад сообщить, что Владимир Путин поддержал многие наши предложения:
– о выделении бесплатных гектаров земли участникам СВО;
–  о расширении программы социального жилья для семей с детьми, которые не могут сегодня решить свой жилищный вопрос дорогой ипотекой;
–  о распространении прогрессии НДФЛ на дивиденды и расширении налога на роскошь;
–  Президент также не исключил отмены патентной системы для мигрантов, а это шаг к тому, чтобы они привлекались на работу только вахтовым методом».

«Благодарен Владимиру Путину за эту встречу и его позицию. Будем добиваться скорейшего принятия предложений «Справедливой России», поддержанных Президентом РФ!», - также написал Миронов.

Фото (сайт Кремля): Михаил Синицын, ТАСС - Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Встреча Путина с лидерами парламентских фракций


