Путин не исключил отмены патентной системы для мигрантов - Миронов

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Ново-Огарёво 18 сентября встречу с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, сообщает сайт Кремля.



Открывая встречу Путин отметил важность выдвижения на руководящие посты участников боевых действий и сказал, что знает, что участники встречи поддерживают такой подход



« Это будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете именно таких людей», - отметил президент.



«Вв ходе живой дискуссии мы обо всём поговорим. Тем более что мы, как и договорились с Вячеславом Викторовичем (Володиным – ред.), потом с каждым из вас встретимся ещё и отдельно», - также сказал Путин.



Председателя партии «Справедливой России – За правду», руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов в своём телеграм канале сообщил, что он на встрече с Путиным сигодня «поднял самые острые социальные вопросы – миграционной политики, демографии, поддержки наших пенсионеров и участников СВО, контроля в ЖКХ. Сказал о предложениях «Справедливой России – За правду» в сфере развития экономики и промышленности. А также налоговых изменений, в том числе повышения налогов для сверхбогатых».



Миронов отметил, что многие предложения Путин подержал.



«Рад сообщить, что Владимир Путин поддержал многие наши предложения:

– о выделении бесплатных гектаров земли участникам СВО;

– о расширении программы социального жилья для семей с детьми, которые не могут сегодня решить свой жилищный вопрос дорогой ипотекой;

– о распространении прогрессии НДФЛ на дивиденды и расширении налога на роскошь;

– Президент также не исключил отмены патентной системы для мигрантов, а это шаг к тому, чтобы они привлекались на работу только вахтовым методом».



«Благодарен Владимиру Путину за эту встречу и его позицию. Будем добиваться скорейшего принятия предложений «Справедливой России», поддержанных Президентом РФ!», - также написал Миронов.



Фото (сайт Кремля): Михаил Синицын, ТАСС - Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Встреча Путина с лидерами парламентских фракций