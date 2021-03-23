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Власть     23.03.2021 13:12

Путин не принимал решение возглавить избирательный список ЕР - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  Единая Россия 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить избирательный список «Единой России» на предстоящих думских выборах, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин скорее всего не станет возглавлять избирательный список ЕР на предстоящих выборах в Госдуму.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  Единая Россия 

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