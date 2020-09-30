30 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел совещание, посвященное лесной отрасли, и потребовал жестко заняться ее декриминализацией, сообщается на официальном сайте Кремля.



«То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли», - заявил президент.



Путин заявил, что вся цепочка от рубки леса до выпуска готовых изделий должна быть предельно прозрачной.



Президент потребовал с 1 января 2021 года запустить систему учета древесины и сделок с ней, а с 1 июля сделать ее использование обязательной. Запретить предпринимателям и компаниям без права на хозяйственное использование леса находиться на лесных участках с заготовительной техникой. Кроме того, по мнению Путина, можно подумать над конфискацией такой техники.



Путин отметил необходимость изменения работы таможни. Необходимо поставить заслон вывозу «кругляка» под видом пиломатериалов.



С 1 января 2022 года Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.



С 1 января 2021 года поручено запустить программу льготных кредитов на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса.



Также Путин предложил настроить механизмы управления и контроля за лесами, разграничив при этом полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.



Лесной надзор необходимо распространить также на транспортировку, хранение и переработку древесины.



Кроме того, президент внес предложение ввести в каждом субъекте России должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.



Предложенные меры должны декриминализировать лесную отрасль, помочь уйти от различных «серых» схем, лазеек в законодательстве, избавиться от криминальной составляющей отрасли и при этом облегчить работу добросовестным предприятиям и компаниям.