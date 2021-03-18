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Власть     18.03.2021 15:34

Путин — о словах Байдена: «Кто так обзывается, сам так называется»

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Теги:  Владимир Путин  Джо Байден 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания президент США Джо Байдена в свой адрес и вспомнил детскую поговорку, сообщает ТАСС.

«Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется"», - заявил президент России в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, отвечая на вопрос о высказываниях Байдена.

По словам Путина, в этой поговорке скрыт глубокий смысл, который заключается в том, что, глядя на другого человека мы видим в нем себя, думаем, что он такой же, как мы сами, и исходя из этого оцениваем его действия.

Также президент России пожелал Джо Байдену здоровья.

Байден, в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки позднее отказалась отвечать на вопрос, были ли эти слова Байдена метафорой.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими» и заявил, что они являются свидетельством того, что Байден не намерен налаживать российско-американские отношения.

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Теги: 
Владимир Путин  Джо Байден 

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