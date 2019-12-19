23 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к федеральному собранию 15 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года» - заявил Песков.



Песков также сообщил, что предметная работа над содержанием послания только начинается.