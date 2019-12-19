Другие материалы
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Власть
23.12.2019, 13:24
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к федеральному собранию 15 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ...
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Власть
19.12.2019, 14:47
Новой пенсионной реформы не будет - Путин
19 декабря. Mossovetinfo.ru – Никакой новой пенсионной реформы не будет, никакие изменения не готовятся и даже не обсуждаются, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир П...
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Власть
19.12.2019, 12:50
Решение WADA по России противоречит здравому смыслу - Путин
19 декабря. Mossovetinfo.ru – Решение WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований противоречит олимпийской хартии и здравому смыслу, заявил в ходе ежегодной пресс-конферен...