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Власть     23.12.2019 13:24

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  послание 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к федеральному собранию 15 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года» - заявил Песков.

Песков также сообщил, что предметная работа над содержанием послания только начинается.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  послание 

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