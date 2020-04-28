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Власть     28.04.2020 17:48

Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  обращение  нерабочие дни  продление 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая, об этом президент сообщил в ходе телеобращения.

«Впереди у нас череда больших майских праздников и между ними - рабочие дни: 6, 7 и 8 мая... Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», - сказал Путин.

О введении режима нерабочих дней в связи с распространением коронавируса Владимир Путин объявил в ходе телеобращения к нации 25 марта. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.

В ряде регионов России, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, региональные власти приняли еще более жесткие ограничительные меры, в частности, ввели режим самоизоляции и цифровые пропуска для поездок.

На 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8 456 человек, скончались 867 человек.

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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  обращение  нерабочие дни  продление 

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