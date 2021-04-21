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Власть
21.04.2021, 13:54
Путин объявил о новой единовременной выплате семьям со школьниками
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новой единовременной выплате на детей-школьников. Президент отметил, что новая выплат...
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Власть
21.04.2021, 13:23
Путин: надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией «красную черту»
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношениях с Россией. Президент России ...
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Власть
21.04.2021, 13:13
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми. К 1 июля правительству поручено подг...