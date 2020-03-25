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Власть     25.03.2020 16:30

Путин объявил о переносе голосования по изменениям в Конституцию

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Теги:  Владимир Путин  голосование  Конституция  поправка 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о переносе голосования по изменениям в Конституцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новая дата голосования пока не определена.

«Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования», - заявил Путин.

С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. При этом, по предложению президента, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, изменения в Конституцию должны были утвердить граждане страны на всенародном голосовании.

Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса Путин заявил, что голосование состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия.

В начале текущей недели в СМИ появилась информация о том, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции голосование по изменениям в Конституцию может быть перенесено. По сообщению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России на 25 марта в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом.

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Теги: 
Владимир Путин  голосование  Конституция  поправка 

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