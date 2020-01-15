15 января. Mossovetinfo.ru – Материнский капитал начнут выплачивать после рождения первого ребенка, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.



Размер материнского капитала за первого ребенка будет такой же, как сейчас выплачивают за рождение второго ребенка - 466 тысяч 617 рублей. При этом, материнский капитал за второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей. Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а размер материнского капитала ежегодно будет индексироваться.

