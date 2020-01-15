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Власть     15.01.2020 12:29

Путин объявил о введении материнского капитала за первого ребенка с 1 января 2020 года

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Теги:  Владимир Путин  послание  материнский капитал 

15 января. Mossovetinfo.ru – Материнский капитал начнут выплачивать после рождения первого ребенка, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Размер материнского капитала за первого ребенка будет такой же, как сейчас выплачивают за рождение второго ребенка - 466 тысяч 617 рублей. При этом, материнский капитал за второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей. Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а размер материнского капитала ежегодно будет индексироваться.


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Теги: 
Владимир Путин  послание  материнский капитал 

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