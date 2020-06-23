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Власть     23.06.2020 12:37

Путин около 15:00 23 июня обратится к россиянам

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  телеобращение 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением к россиянам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Телеобращение состоится около 15:00, президент России выступит из Кремля.

По словам Пескова, обращение будет посвящено текущей ситуации, президент подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом и расскажет о состоянии дел в экономике.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  телеобращение 

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