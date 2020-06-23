23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением к россиянам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Телеобращение состоится около 15:00, президент России выступит из Кремля.



По словам Пескова, обращение будет посвящено текущей ситуации, президент подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом и расскажет о состоянии дел в экономике.