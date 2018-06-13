13 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указы о переназначении шести своих помощников, еще двое помощников освобождены от своих обязанностей, указы опубликованы на официальном сайте Кремля.



Сергей Глазьев, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев, Антон Кобяков, и Александра Левицкая вновь назначены советниками президента. Кроме того, на свой пост переназначен руководитель протокола президента Владислав Китаев. Также на должность первого заместителя главы администрации президента переназначен Сергей Кириенко.



Другими указами назначены: Артур Муравьев – представителем президента в Совете Федерации, Гарри Минх – представителем президента в Госдуме, Михаил Кротов – представителем президента в Конституционном суде.



Герман Клименко и Сергей Григоров освобождены от должностей советников президента. Кроме того, от должностей помощников президента освобождены Евгений Школов и Владимир Кожин.