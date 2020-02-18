18 февраля. Mossovetinfo.ru – Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.



Сурков работал помощником президента с сентября 2013 года. Он занимался в том числе вопросами урегулирования взаимоотношений с Украиной.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что за вопросы взаимоотношения с Украиной в администрации президента теперь будет отвечать Дмитрий Козак, однако не стал комментировать увольнение Суркова.