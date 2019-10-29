29 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Примакову в Москве, сообщается на официальном сайте Кремля.
«На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и победительно, умел проявить волю», - заявил Путин на церемонии открытия.
Президент назвал Евгения Примакова государственным деятелем и человеком «огромного масштаба», а также примером «благородства, надежности и порядочности». По словам Путина, Примаков очень много сделал для возвращения уважения к России в мире.
Памятник Евгению Примакову открылся на Смоленской площади возле здания Министерства иностранных дел России. Монумент выполнен авторским коллективом под руководством народного художника Георгия Франгуляна. Открытие памятника приурочено к 90-летию со дня рождения Примакова.
В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Евгения Примакова – Ирина Примакова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СВР Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций.
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