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Власть     26.11.2019 15:32

Путин отменил выплату 50-рублевых пособий на детей

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Теги:  Владимир Путин  дети  выплаты  Дмитрий Медведев 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина от 1994 года о выплате матерям или другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком, ежемесячной компенсации в 50 рублей до достижения ребенком 3-летнего возраста, соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом граждане, которым выплаты будут назначены до наступления этого срока, или граждане, которые уйдут в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года, по-прежнему смогут получать 50-рублевые выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей от полутора до трех лет будет увеличен до размера прожиточного минимума в регионе, то есть примерно до 10 тысяч рублей.


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Теги: 
Владимир Путин  дети  выплаты  Дмитрий Медведев 

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