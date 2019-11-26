26 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина от 1994 года о выплате матерям или другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком, ежемесячной компенсации в 50 рублей до достижения ребенком 3-летнего возраста, соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.



Указ вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом граждане, которым выплаты будут назначены до наступления этого срока, или граждане, которые уйдут в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года, по-прежнему смогут получать 50-рублевые выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей от полутора до трех лет будет увеличен до размера прожиточного минимума в регионе, то есть примерно до 10 тысяч рублей.