26 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина от 1994 года о выплате матерям или другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком, ежемесячной компенсации в 50 рублей до достижения ребенком 3-летнего возраста, соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом граждане, которым выплаты будут назначены до наступления этого срока, или граждане, которые уйдут в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года, по-прежнему смогут получать 50-рублевые выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей от полутора до трех лет будет увеличен до размера прожиточного минимума в регионе, то есть примерно до 10 тысяч рублей.
15:32 Власть Путин отменил выплату 50-рублевых пособий на детей
14:39 Город (Москва и область) В центре Москвы по программе реновации снесут 109 домов
13:50 Город (Москва и область) Переселение по реновации в микрорайоне Камушки планируют завершить до конца года
13:42 Город (Москва и область) Более 800 зданий в Москве оснащены видеокамерами для контроля за наледью
13:23 Город (Москва и область) Парковые зоны благоустроят в Можайском районе в рамках программы реновации
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы