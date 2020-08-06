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Власть     06.08.2020 13:08

Путин отправил в отставку четырех руководителей управлений СК РФ

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Теги:  Владимир Путин  кадры  СК РФ  отставки 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений СК РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, в отставку отправлены глава Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель следственного управления СК по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев, глава управления СК РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.

Сообщается, что все они написали рапорта об уходе в отставку по собственному желанию.


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Теги: 
Владимир Путин  кадры  СК РФ  отставки 

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