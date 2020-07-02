2 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета Победа поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести», и заявил, что подпишет необходимые документы в ближайшее время, сообщает РИА Новости.



«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Город трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона», - заявил президент России.



Звание «Город трудовой доблести» в ближайшее время будет присвоено следующим городам: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.



Путин отметил, что существуют документальные подтверждения многочисленных фактов личного мужества и трудового героизма жителей этих городов, а расположенные в них предприятия за бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции неоднократно удостаивались различных государственных наград.