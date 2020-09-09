 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     10.09.2020 14:15

Путин поддержал предложение о расширении программы туристического кешбэка

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Михаил Мишустин  Правительство РФ  туризм  кешбэк 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал программу развития туристического кешбэка, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

По словам Мишустина, президент поддержал предложение о расширении программы до конца текущего года и поручил проработать выделение средств на действие программы в следующем году.

В связи с этим премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой оперативно подготовить необходимые документы.

О программе туристического кешбэка было объявлено в конце июля. В рамках программы российские туристы смогут получить денежный кэшбек в размере от 5 до 15 тысяч рублей за туристические поездки в ряд российских регионов.

Программа стартовала 21 августа. Позднее правительство предложило расширить программу туристического кешбэка и продлить ее действие на 2021 год.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Михаил Мишустин  Правительство РФ  туризм  кешбэк 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:15 Власть Путин поддержал предложение о расширении программы туристического кешбэка

13:43 Город (Москва и область) МЧС предупредило об усилении ветра в Москве вечером 10 сентября

13:30 Происшествия Задержан водитель, наехавший на пешехода в Москве и скрывшийся с места происшествия

12:42 Город (Москва и область) В Подмосковье танковым балетом и реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» отметят День танкиста

12:34 В мире Немецкие СМИ сообщают об улучшении состояния Навального

Актуальные материалы

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru