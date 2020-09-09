10 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал программу развития туристического кешбэка, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства РФ.



По словам Мишустина, президент поддержал предложение о расширении программы до конца текущего года и поручил проработать выделение средств на действие программы в следующем году.



В связи с этим премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой оперативно подготовить необходимые документы.



О программе туристического кешбэка было объявлено в конце июля. В рамках программы российские туристы смогут получить денежный кэшбек в размере от 5 до 15 тысяч рублей за туристические поездки в ряд российских регионов.



Программа стартовала 21 августа. Позднее правительство предложило расширить программу туристического кешбэка и продлить ее действие на 2021 год.