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Власть
10.09.2020, 14:15
Путин поддержал предложение о расширении программы туристического кешбэка
10 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал программу развития туристического кешбэка, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр...
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Власть
09.09.2020, 12:31
МИД РФ ответил на «демарш» стран G-7 по делу Навального
9 сентября. Mossovetinfo.ru - МИД РФ на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление по ситуации с Алексеем Навальным и позиции стран G-7, которые назвали доказанным отравление оппози...
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Власть
09.09.2020, 11:29
Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков
9 сентября. Mossovetinfo.ru - Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ...