13 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поддержал идею провести Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию в будний день и сделать его выходным.



«Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников - первомайских или новогодних», заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию планируется назначить на будний день и сделать его выходным.