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Власть     13.02.2020 16:06

Путин поддержал проведение голосования по внесению поправок в Конституцию в будний день.

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Теги:  Владимир Путин  Конституция  поправки 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поддержал идею провести Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию в будний день и сделать его выходным.

«Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников - первомайских или новогодних», заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию планируется назначить на будний день и сделать его выходным.


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Теги: 
Владимир Путин  Конституция  поправки 

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