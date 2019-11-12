12 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых на все регионы страны, сообщается на официальном сайте Кремля.



С предложением дать регионам право со второго полугодия 2020 года поэтапно вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан, на совещании президента с членами правительства выступил вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силаунов.



Пакет законов о налогообложении самозанятых граждан был принят Госдумой в ноябре 2018 года. В порядке эксперимента первыми на новый налоговый режим перешли самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.