21 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, сообщается на официальном сайте Кремля.



В качестве национальных целей указаны сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация.



Также в указе сформулированы целевые показатели, которые будут характеризовать достижение национальных целей. Помимо этого, указом даны поручения правительству скорректировать национальные проекты, подготовить предложения по достижению национальных целей и обеспечить их финансирование.