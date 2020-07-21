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Власть     21.07.2020 11:43

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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Теги:  Владимир Путин  указы 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, сообщается на официальном сайте Кремля.

В качестве национальных целей указаны сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация.

Также в указе сформулированы целевые показатели, которые будут характеризовать достижение национальных целей. Помимо этого, указом даны поручения правительству скорректировать национальные проекты, подготовить предложения по достижению национальных целей и обеспечить их финансирование.


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Теги: 
Владимир Путин  указы 

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