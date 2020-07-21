21 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, сообщается на официальном сайте Кремля.
В качестве национальных целей указаны сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация.
Также в указе сформулированы целевые показатели, которые будут характеризовать достижение национальных целей. Помимо этого, указом даны поручения правительству скорректировать национальные проекты, подготовить предложения по достижению национальных целей и обеспечить их финансирование.
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