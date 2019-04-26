26 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских регионов, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно указу, администрация президента должна до 1 июня 2019 года разработать и представить методику расчета показателей эффективности губернаторов, и в дальнейшем, ежегодно до 1 марта предоставлять президенту доклад о значениях этих показателей.



Правительство до 1 июня 2019 года должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно.