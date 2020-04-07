8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах дополнительной социальной поддержки семей с детьми, указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Согласно указу, в апреле-июне семьям с детьми будут произведены ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет.



Обратиться за назначением выплат можно до 1 октября 2020 года, при этом сумма выплат не будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер социальной поддержки.