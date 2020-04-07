Другие материалы
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Власть
08.04.2020, 08:09
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах дополнительной социальной поддержки семей с детьми, указ опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно у...
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Власть
07.04.2020, 18:41
Путин поинтересовался у вирусологов, можно ли сократить нерабочие дни
7 апреля. Mossovetinfo.ru – Презилент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом во вторник, 7 апреля, поинтересовался у вирусологов можно ли сократить режим нерабочих дней,...
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Власть
07.04.2020, 15:49
В Кремле считают неприемлемой приватизацию космоса
7 апреля. Mossovetinfo.ru – Все попытки приватизации космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ,...