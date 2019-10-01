1 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию, указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Призыв будет происходить с 1 октября по 31 декабря 2019 года, всего на военную службу планируется призвать 132 тысячи человек.



В том же указе приказано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.