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Власть     01.10.2019 10:15

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

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Теги:  Владимир Путин  призыв  указ 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию, указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Призыв будет происходить с 1 октября по 31 декабря 2019 года, всего на военную службу планируется призвать 132 тысячи человек.

В том же указе приказано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.


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Теги: 
Владимир Путин  призыв  указ 

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