1 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию, указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Призыв будет происходить с 1 октября по 31 декабря 2019 года, всего на военную службу планируется призвать 132 тысячи человек.
В том же указе приказано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.
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