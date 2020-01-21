21 января. mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В указе говорится, что председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного первого.



Министерство РФ по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции передаются Министерству экономического развития.