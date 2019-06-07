7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на жизненно важные лекарства, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, в 2019-2020 годах обязательна перерегистрация предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных лекарственных препаратов. При этом перерегистрация цены в сторону увеличения возможна не более одного раза в год.



Кроме того, предусматривается перерегистрация предельно допустимых отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП в сторону уменьшения, при наступлении случаев, предусмотренных правительством РФ, например, в случае снижения цен на препараты в иностранной валюте в стране производителе, или в стране, где закупается препарат.



Также закон наделяет правительство полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены и срока, после которого продажа препарата по прежней цене запрещена.



Ранее закон был принят Госдумой и утвержден Советом Федерации.