7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на жизненно важные лекарства, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в 2019-2020 годах обязательна перерегистрация предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных лекарственных препаратов. При этом перерегистрация цены в сторону увеличения возможна не более одного раза в год.
Кроме того, предусматривается перерегистрация предельно допустимых отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП в сторону уменьшения, при наступлении случаев, предусмотренных правительством РФ, например, в случае снижения цен на препараты в иностранной валюте в стране производителе, или в стране, где закупается препарат.
Также закон наделяет правительство полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены и срока, после которого продажа препарата по прежней цене запрещена.
Ранее закон был принят Госдумой и утвержден Советом Федерации.
12:02 Власть Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства
11:47 Город (Москва и область) На московских водоемах ежедневно дежурят 95 спасателей
11:28 Город (Москва и область) Участок набережной Тараса Шевченко по выходным будет пешеходным
11:21 Город (Москва и область) Открытие участка Некрасовской линии метро разгрузило станцию «Выхино» на 20%
10:31 В России Москва возглавила национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона