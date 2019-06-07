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Власть     07.06.2019 12:02

Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

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Теги:  Владимир Путин  законы  лекарства  цены 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на жизненно важные лекарства, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в 2019-2020 годах обязательна перерегистрация предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных лекарственных препаратов. При этом перерегистрация цены в сторону увеличения возможна не более одного раза в год.

Кроме того, предусматривается перерегистрация предельно допустимых отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП в сторону уменьшения, при наступлении случаев, предусмотренных правительством РФ, например, в случае снижения цен на препараты в иностранной валюте в стране производителе, или в стране, где закупается препарат.

Также закон наделяет правительство полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены и срока, после которого продажа препарата по прежней цене запрещена.

Ранее закон был принят Госдумой и утвержден Советом Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  лекарства  цены 

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