31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, избирательная комиссия, которая организует выборы, может принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд. При этом, количество дней для голосования ограничивается максимум тремя.



Многодневное голосование может быть проведено на выборах всех уровней, включая повторное голосование и повторные выборы, а также при организации референдумов.



Закон был принят Госдумой 21 июля и утвержден Советом Федерации.