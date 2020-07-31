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Власть     31.07.2020 16:37

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

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Теги:  Владимир Путин  законы  голосование 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, избирательная комиссия, которая организует выборы, может принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд. При этом, количество дней для голосования ограничивается максимум тремя.

Многодневное голосование может быть проведено на выборах всех уровней, включая повторное голосование и повторные выборы, а также при организации референдумов.

Закон был принят Госдумой 21 июля и утвержден Советом Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  голосование 

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