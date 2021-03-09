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Власть     09.03.2021 20:41

Путин подписал закон о пресечении незаконной предвыборной агитации в интернете

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Теги:  ЦИК  выборы  закон  агитация  запрет  Роскомнадзор 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке пресечения незаконной агитации в сети интернет при проведении выборов в органы власти. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет правом Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ, а также региональные и территориальные избирательные комиссии, - обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих порядок предвыборной агитации.

Комиссии также получили право устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

Порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор по пресечению незаконной предвыборной агитации в интернете установит ЦИК России.

Владелец информационного ресурса должен будет удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления, в противном случае доступ к ресурсу будет ограничен.


Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, с 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «О информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.


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Теги: 
ЦИК  выборы  закон  агитация  запрет  Роскомнадзор 

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