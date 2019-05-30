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Власть     30.05.2019 08:32

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в мосгордуму

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Теги:  Владимир Путин  законы  электронное голосование  выборы  выборы в Мосгордуму-2019 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает в качестве эксперимента проведение на некоторых участках при выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года проведение электронного голосования наряду с обычным голосованием. Выбрать способ голосования избиратели смогут сами.

Закон был принят Госдумой 21 мая 2019 года, за него проголосовали все депутаты, кроме фракции КПРФ.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  электронное голосование  выборы  выборы в Мосгордуму-2019 

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