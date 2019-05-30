30 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон предполагает в качестве эксперимента проведение на некоторых участках при выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года проведение электронного голосования наряду с обычным голосованием. Выбрать способ голосования избиратели смогут сами.



Закон был принят Госдумой 21 мая 2019 года, за него проголосовали все депутаты, кроме фракции КПРФ.