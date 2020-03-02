2 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
С предложением о расширении программы материнского капитала Владимир Путин выступил 15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 20 февраля закон был принят Госдумой.
Согласно закону, размер материнского капитала за первого ребенка будет такой же, как сейчас выплачивают за рождение второго ребенка - 466 тысяч 617 рублей. При этом, материнский капитал за второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей – до 616 617 рублей.
Кроме того, срок оформления материнского капитала сокращается до 5 дней, а период, в течение которого семья может получить деньги, сокращен с 30 до 10 дней. Сама программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Также предусмотрена ежегодная индексация выплат.
Закон распространяется на все семьи, в которых с 1 января 2020 года родится или будет усыновлен первый ребенок.
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