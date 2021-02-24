 
Актуальные темы: коронавирус
Власть     24.02.2021 11:16

Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  законы  митинги  штрафы  неповиновение 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за неповиновение сотрудникам правоохранительных и силовых органов и за нарушения при спонсировании публичных акций.

Закон был принят Госдумой 10 февраля. Согласно новому закону, за отказ в выполнении законных требований правоохранителей (сотрудников полиции и ФСБ, органов госохраны, миграционных служб, бойцов Росгвардии, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы) нарушитель может быть оштрафован на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном на рушении - на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

В качестве альтернативы штрафу может быть назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток, или от 40 до 120 часов обязательных работ.

За спонсирование публичных мероприятий лицами, которые не вправе это делать, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностные лица - на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Организаторы публичного мероприятия за нарушения порядка сбора и расходования средств или за нарушение отчетности также могут быть оштрафованы. Штраф для физических лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  законы  митинги  штрафы  неповиновение 

Возврат к списку

Лента новостей

11:56 Город (Москва и область) В Москве начали работать еще два выездных пункта вакцинации от COVID-19

11:24 Общество В России впервые с начала октября выявлено менее 12 тысяч новых случаев COVID-19

11:16 Власть Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

11:11 Власть Путин подписал закон о штрафах для физлиц и НКО, признанными иноагентами

10:41 В России В Оренбургской области восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

Актуальные материалы

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru