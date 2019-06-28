28 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о создании региональных фондов защиты прав дольщиков, сообщается на официальном сайте Кремля.
Закон устанавливает возможность создания в субъектах России унитарных некоммерческих организаций в виде фондов, которые будут финансироваться из средств «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». Данные фонды будут финансировать завершение строительства проблемных объектов жилой недвижимости. При этом при расходовании бюджетных средств устанавливаются некоторые ограничения. В частности, все расчеты должны происходить с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в установленном порядке.
Закон устанавливает, что региональные фонды смогут привлекать средства дольщиков при условии размещения таких средств на счетах эскроу в уполномоченном банке.
Закон обязывает высшие должностные лица субъектов РФ создать план-график мероприятий по решению проблем дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а также размещать в единой информационной системе информацию о реализации этих мероприятий.
Одновременно в рамках единой информационной системы жилищного строительства предлагается сформировать единый реестр проблемных объектов. В него попадут те объекты, сроки сдачи которых нарушены более чем на шесть месяцев, а также объекты, чьи застройщики признаны банкротами, либо не исполнены обязательства по передаче объекта дольщикам.
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